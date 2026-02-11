PUBBLICITÀ
Addio al protagonista di Dawson Creek, l’attore aveva 48 anni

Redazione Internapoli
Oggi è morto James van der Beek. Il decesso dell’attore è stato annunciato dalla famiglia con un post su Instagram. Era il protagonista della serie Dawson Creek: nel 2024 aveva reso noto la diagnosi della sua malattia di cancro al colon.

Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico“, il post della famiglia. Van der Beek era sposato con Kimberly Brook ed era padre di 6 figli.

