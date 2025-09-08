Follia in strada a Qualiano, tenta di investire un uomo dopo la lite

PUBBLICITÀ

Momenti di forte tensione si sono verificati nelle prime ore di sabato 6 settembre a Qualiano, in zona Pozzo Nuovo, dove un episodio di violenza tra stranieri è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Nel filmato si vede un uomo di colore scagliarsi contro un’auto, verosimilmente un’Alfa Romeo 147. Poco prima un altro straniero era sceso dalla stessa vettura, allontanandosi a piedi dopo un rapido scambio di gesti con una persona che sostava sul marciapiede.

La sequenza diventa ancora più concitata quando l’auto, dopo essersi inizialmente allontanata, torna indietro in retromarcia come per colpire l’uomo rimasto sul posto. Quest’ultimo, in una reazione fulminea, impugna una mazza e colpisce con forza la vettura. Subito dopo l’utilitaria scura accelera e fugge via.

L’episodio, che secondo alcune testimonianze sarebbe legato a vecchi contrasti tra gruppi di stranieri presenti nella zona, ha suscitato allarme tra i residenti, preoccupati per la crescente sensazione di insicurezza. Le immagini sono già state consegnate ai carabinieri di Qualiano, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.