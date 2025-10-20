Qualità della vita in Campania, il 74% dei residenti è soddisfatto

PUBBLICITÀ

Secondo l’indagine dell’Istituto superiore della Sanità, la Campania si ritiene una delle migliori, se non la migliore, delle regioni per salute. I dati parlano chiaro e tracciano un netto miglioramento rispetto agli anni scorsi. Ma non spesso questi rappresentano la realtà dei fatti.

I dati raccolti sulla Campania

La ricerca è stata svolta per valutare la qualità della vita nella regione, ma più che altro “la percezione del proprio stato di salute”, che rientra a pieno nel vivere bene di ogni essere umano. Oltre alle condizioni evidenti, l’uomo ha quindi il bisogno di sentirsi prima bene e soprattutto vivo e continuamente stimolato. Secondo di dati del bienno 2023-2024, le persone adulte della Campania, almeno il 74% circa, dice di vivere “bene” se non “molto bene“. In poche parole, 74 persone su cento nella regione si sente felice o appagato fisicamente e mentalmente della vita che sta svolgendo. Nella categoria di “male” e “molto male” rientrano solo il 3% dei casi. La restante parte, che è in realtà parecchio importante, dice di vivere “discretamente”, passeggiando sulla mediocrità e sui limiti della decenza umana. Per un campano sono solo il 3,5% i giorni in cui si sente male o infelice, dato in calo rispetto all’anno scorso dell’1,9%. Se si pensa solo al male fisico si parla del 1,4%, mentre il 2,1%, dato in aumento, rappresenta i giorni necessari alla salute psichica.

PUBBLICITÀ

Cosa ci lasciano questi dati?

I dati come numeri e oggetti vanno osservati attentamente, ma non vanno mai troppo confusi con la realtà delle cose. Seppur la Campania sia una delle regioni più “felici” d’Italia, sono parecchi i cittadini che non se la passano bene. A volte anche inconsciamente può capitare che si risponda di star bene, quando in realtà si vorrebbe sparire. Questo fenomeno in realtà è in forte crescita nella fascia giovanile ed adolescenziale della regione e del Paese, ma non è in alcun modo presente nei sondaggi fatti. Probabilmente la Campania è uno dei posti del mondo in cui facilmente si può essere felice, ma è anche uno dei più “antipatici” se si vuole restare felice sempre. Per rendere ciò possibile, le istituzioni sono le prime che dovrebbero intervenire per porre rimedi e dare aiuto e prevenzione alla salute fisica e psichica dei suoi cittadini. Ma il più delle volte sono semplicemente ignorati.