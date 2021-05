Lutto all’Arenaccia per la morte di don Claudio Colussa, parroco della chiesa Sant’Anna al Trivio. Il sacerdote, classe ’52, è stato portato via dal Covid. Tanti i messaggi che in queste ore sono comparsi sui social in suo ricordo. “Sono addolorata per la dipartita in paradiso del amico di tutti, sacerdote Don Claudio Colussa Grazie Don, per tutte le volte che mi avete ascoltata e rincuorata. Arrivederci carissimo Don Claudio Colussa un Santo sacerdote“, ha scritto una figlia spirituale. Messaggio arrivato anche dalla Diocesi di Napoli: “Signore misericordioso, che al tuo servo Claudio, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per sempre nella liturgia del cielo”.

