Agguato ai Quartieri, la pista del Cavone dietro il ferimento di Pirozzi

C’è una pista precisa dietro il ferimento di Pasquale Pirozzi, il 43enne ferito ieri a Salita San Nicola da Tolentino. L’uomo, indicato vicino al gruppo di Antonio Esposito ‘o pallino, è stato centrato da un colpo di pistola al gluteo destro dopo che ignoti sono riusciti a entrare nella sua abitazione immobilizzando il fratello che era in sua compagnia. Dai primi rilievi effettuati dagli uomini del commissariato Montecalvario sembra che il raid sia riconducibile ad ambienti criminali contigui al Cavone di piazza Dante e in particolare ad un acceso litigio avvenuto tra lo stesso Pirozzi, conosciuto come Linuccio ‘o down, e un soggetto inquadrato nel gruppo Cianciulli di via Francesco Saverio Correra. Secondo la ricostruzione effettuata in serata dai poliziotti il fratello di Pirozzi avrebbe aperto la porta dell’abitazione, trovandosi di fronte due giovani sconosciuti. Uno dei due, armato, si sarebbe subito scagliato contro Pirozzi mentre il complice teneva fermo il fratello. Non erano lì per uccidere ma solo per inviare un ‘avvertimento’ al ras, imparentato proprio con Esposito ‘o pallino. Ancora da chiarire se la lite avvenuta pochi giorni prima sia da ricondurre a motivazioni personali o legata a contrasti inerenti i traffici di droga nella zona.