Quartieri Spagnoli in lutto per Sara: “Splenderai ogni sera in una stella diversa”

Quartieri Spagnoli di Napoli sono in lutto per la scomparsa di Sara, una giovane ragazza del quartiere venuta a mancare nelle scorse ore. La notizia ha suscitato profonda commozione tra residenti e conoscenti, che stanno affidando ai social network messaggi di cordoglio e ricordo.

Su Facebook, numerose le dediche pubblicate per ricordare Sara, descritta come una ragazza dal sorriso luminoso e dalla bellezza semplice, cresciuta tra le strade del quartiere. Tra i messaggi più toccanti si legge: “Voglio solo pensare è sperare che sei in un posto migliore. Dove tutti i sogni si avverano. Dove potrai avere la possibilità di essere felice, quella possibilità che qui su questa terra ti è stata negata. Vola piccola che splenderai ogni sera in una stella diversa. Riposa in pace Sara”.

Un altro messaggio esprime vicinanza alla famiglia e ricorda Sara come un angelo: “Condoglianze alla famiglia per la perdita di questo meraviglioso Angelo, che riposi in pace”. C’è poi chi ricorda di averla vista crescere, sottolineandone la dolcezza e il sorriso: “Sara ti ho visto crescere eri di una bellezza bella e pulita un sorriso che non dimenticherò mai ..la vita è stata ingiusta con te..riposa in pace piccolo Angelo ..che dio ti accoglie tra le sue braccia..”.