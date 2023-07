“Questa è la testa della vittima”: dimesso dall’ospedale prende a sprangate le guardie giurate

PUBBLICITÀ

Sono le 6 e un quarto del mattino quando dal Pronto Soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli viene dimesso un paziente tossicodipendente. L’uomo, invece di tornare a casa, inizia a girare per l’ospedale distruggendo qualsiasi cosa trovi sul suo cammino. Vengono a quel punto allertate le guardie giurate che lo raggiungono per fermarlo. Quando si ritrova dinanzi agli uomini in divisa, il paziente dà in escandescenza aggredendoli con la spranga di ferro che aveva già in mano.

Le due guardie giurate sono state rispettivamente ferite in maniera piuttosto seria alla testa e al gomito.

La segnalazione di Nessuno tocchi Ippocrate

“Questa è la testa di chi si è messo tra aggressore e personale sanitario!

Asl Napoli 2 nord: aggressione n.17 del 2023 (52 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno)

I drappelli di polizia continuano ad esistere a macchia di leopardo nel territorio italiano , il pronto soccorso di Pozzuoli Purtroppo non è un presidio considerato “a rischio” per il Ministro Piantedosi ,i dati in nostro possesso parlano chiaro, i pronto soccorso più pericolosi della asl napoli 2 sono : 1. Villa dei fiori 2. Ospedale di Frattamaggiore 3. San Giuliano di Giugliano in campania I feriti già ci sono stati……adesso aspettiamo il morto, quello forse scuoterebbe le coscienze di chi “decide”!

BISOGNA FARE QUALCOSA……ORA!

“Conosco personalmente le guardie giurate coinvolte e le ritengo dei valorosi professionisti che non si sono mai tirati indietro dinanzi a nulla, anche quando ,ad una unità ,ergo soli, gestiscono l’intero pronto soccorso, e fa male vederli ridotti così! Forza amici miei!” Dott.Manuel Ruggiero Presidente NTI “