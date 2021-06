Un terribile dramma ha sconvolto San Martino e la Valle Caudina. E’ morto sul cantiere l’operaio Raffaele Caserta. Il 60enne, come riportato dal sito edizionecaserta, è stato stroncato da un infarto mentre stava lavorando per una ristrutturazione vicino Roma.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi per Raffaele non c’è stato nulla da fare. Invani i tentativi di rianimarlo. Ora si dovrà procedere secondo la prassi, con tanto di accertamento da parte delle forze dell’ordine e de medico legale. Solo dopo tutti gli accertamenti del caso, la salma verrà restituita ai familiari e potrà tornare a San Martino Valle Caudina per l’ultimo saluto. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia dell’operaio molto conosciuto e benvoluto da tutti