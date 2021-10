Tentativo di furto all’alba di ieri ai danni di una farmacia dei Colli Aminei. Due ladri sono stati arrestati dopo essere stati bloccati dalla polizia al termine di un breve inseguimento. Durante la fuga, come si legge su fanpage.it, uno dei due banditi si è anche ferito nel tentativo di scavalcare un muretto. Nel mirino dei ladri, che volevano agire in un orario in cui l’attività era ancora chiusa, c’era il distributore automatico che si trova all’esterno, in strada.

Ad accorgersi dei due è stata una pattuglia della polizia che, nel transitare lungo il vialone, ha notato strani movimenti vicino il distributore. I ladri, vistisi scoperti, hanno desistito e hanno tentato di fuggire a piedi. Durante la fuga uno di loro si è ferito ed è stato accompagnato in ospedale per i controlli del caso. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.

A raccontare l’accaduto anche Giuliana De Lorenzo, consigliera della III Municipalità. “Stamattina – scrive – c’è stato un tentativo di furto alla farmacia Maddaloni. I malviventi beccati sul fatto dalle forze dell’ordine hanno provato a scappare, uno di loro si è lanciato dal cancello confinante con la pineta, ferendosi. Tante persone si sono spaventate per le urla di dolore. Insomma, non si può mai stare tranquilli”.

Antonio Maresca, 27enne di Volla, e Ciro Trotta, 43enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato; inoltre, al 27enne è stata contestata una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro.