Rapina due volte in pochi giorni il Conad a Casalnuovo, pistola puntata contro il titolare

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Una sequenza criminale che lascia senza parole per sfrontatezza e senso di impunità. Il supermercato Conad City di via Nazionale delle Puglie 40/44, a Casalnuovo di Napoli, è finito nel mirino di un rapinatore solitario per ben due volte nel giro di pochi giorni.

Il primo assalto è avvenuto lo scorso 18 marzo; il secondo, con modalità identiche, si è consumato il 23 marzo intorno alle ore 13:00. In entrambi gli episodi, il malvivente è giunto sul posto a bordo di uno scooter tipo Scarabeo grigio, con la targa grossolanamente coperta da un pezzo di cartone fissato con lo scotch. Armato di pistola e protetto da un casco grigio, l’individuo ha seminato il panico tra i clienti e i dipendenti, puntando l’arma alla cassa per farsi consegnare l’incasso prima di fuggire indisturbato.

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I titolari dell’attività, esasperati da una situazione ormai fuori controllo, hanno deciso di diffondere i video della videosorveglianza per permettere l’identificazione del criminale e hanno inviato le immagini al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo davanti alla prova provata che la criminalità, a Napoli e in provincia, si sente padrona assoluta del territorio” affonda Borrelli. “Colpire due volte lo stesso esercizio commerciale, con la stessa dinamica e lo stesso travisamento a distanza di pochi giorni, non è solo una rapina: è una sfida aperta allo Stato. Questo delinquente agisce con la tranquillità di chi sa che le probabilità di essere intercettato sono minime”.

“Purtroppo, Napoli e il suo hinterland sono diventati l’Eldorado dei criminali. La ‘normalizzazione’ del crimine spinge i rapinatori ad agire senza neanche cambiare strategia. Sanno che la carenza di agenti, di volanti e di presidi di sicurezza reali rende le strade una terra di nessuno. I commercianti sono carne da macello, lasciati soli a difendere il frutto del proprio lavoro contro chi non ha nulla da perdere”.

Borrelli infine lancia un appello: “Non possiamo più accettare che la sicurezza sia un optional. Servono più uomini e mezzi, ma soprattutto serve la certezza della pena. Se non si mette fine a questa spirale di impunità, i cittadini onesti saranno costretti alla resa. Diffondiamo queste immagini ovunque: questo individuo deve essere catturato subito. Non c’è più spazio per le mezze misure o per la tolleranza verso chi terrorizza padri di famiglia e giovani lavoratori dietro un bancone”.