Rapina in banca a Giugliano sullo Chalet, i carabinieri fermano 3 persone

Sono stati sottoposti a fermo i 3 presunti autori della rapina avvenuta lo scorso 1 giugno a Giugliano presso la filiale della Banca di Credito Popolare in via Aniello Palumbo. I tre agirono con i volti travisati da mascherine e cappelli. Armi in pugno due malviventi minacciarono la guardia giuriata, mentre un terzo complice rimase all’esterno come ‘palo’. Dopo essere entrati presero i soldi e scapparono in sella ad un Honda Sh.

I carabinieri di Aversa, dopo serrate indagini, hanno preso i 3 presunti autori, ora sottoposti a fermo.

Si tratta di Palma Nicola del 2004, Di Marino Carlo del 2004 e Maione Antonio del 2003, dal NOR della Compagnia di Aversa, su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord Dott. Fabio Sozio. I tre indagati, tutti di Giugliano, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

Di Marino Carlo e Palma Nicola sono difesi di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello, mentre Maione Antonio dall’avvocato Pietro Cesaro.