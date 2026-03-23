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Rapina in scooter finisce nel sangue, 31enne sparato a Napoli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Rapina in scooter finisce nel sangue, 31enne sparato a Napoli
Rapina in scooter finisce nel sangue, 31enne sparato a Napoli
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Questa notte un 31enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, C.S., è stato colpito da un proiettile all’avambraccio destro. L’uomo sarebbe stato vittima di una rapina, commessa da 2 persone in scooter in vico Cesarea (quart. San Giuseppe). Trasportato al Pellegrini, è stato soccorso e dimesso con 10 giorni di prognosi. Indagini dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Dinamica e matrice ancora da chiarire.

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