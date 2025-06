Rapina con ‘strascino’ a Napoli, in manette un 40enne

PUBBLICITÀ

Sono una coppia di turisti statunitensi stava trascorrendo qualche giorno a Napoli. In preda al caldo decidono di sedersi su un muretto a via Marina. Lui guarda il proprio smartphone alla ricerca della prossima meta da visitare la compagna gli è seduta accanto.

A un tratto un uomo si avvicina alla coppia. E’ un 40enne nigeriano già noto alle forze dell’ordine irregolare sul territorio nazionale. La coppia non si avvede dell’uomo che approfitta di quegli attimi per agire. Il 40enne afferra lo zaino della donna e tenta di strapparglielo dalle mani. La vittima si oppone ma questo non ferma l’uomo. La donna viene trascinata per qualche metro tra le urla di paura e dolore. Il rapinatore si appropria dello zaino e fugge a piedi correndo tra le auto ferme nel traffico.

Intervengono i carabinieri della stazione Borgoloreto, poco distanti dal luogo del fatto. Iniziano le ricerche dell’uomo. Pochi minuti e il 40enne viene individuato e bloccato. Lo zaino viene recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Decisive anche le telecamere presenti sul posto che hanno permesso di chiudere il cerchio sul 40enne.

