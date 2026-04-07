Rapinarolex in azione a Secondigliano, colpito alla testa con un calcio di pistola

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Lo avrebbero pedinato aspettando il momento giusto per entrare in azione. Dopo averlo bloccato gli hanno sfilato il Rolex che aveva al polso colpendolo poi con un calcio di pistola. Raid ieri sera su Corso Secondigliano nei pressi di un centro scommesse pieno di gente per assistere alla partita Napoli-Milan. Un 37enne intrattenutosi in zona è stato rapinato ieri sera e colpito alla testa. Ad agire sono state due persone poi scappate in sella ad uno scooter. La vittima è stata medicata all’ospedale Cardarelli riportando cinque punti di sutura. I due malviventi potrebbero essere ben presto rintracciati visto che sono state acquisite le immagini della videosorveglianza presenti in zona.