Movida violenta a Napoli, rubato sul lungomare il Rolex ad un 19enne: valeva 20mila euro

Momenti di paura nella notte di ieri a Napoli, sul lungomare Caracciolo. I carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti nella zona degli chalet, dove una comitiva è stata vittima di una rapina. Ad agire un commando di malviventi. Il gruppo di banditi ha messo nel mirino il guidatore, un 19enne incensurato, che si trovava nella sua auto insieme ad alcuni amici. Improvvisamente è stato avvicinato da quattro persone a bordo di due scooter, che dopo le minacce gli hanno sottratto un prezioso rolex da 20mila euro.

Le altre notizie | Ladri senza cuore a Marano, rubano la carrozzina dall’auto di un anziano disabile

Purtroppo, a Natale, non tutti sono più buoni come si è soliti dire. Lo dimostra quanto successo a Marano, dove un anziano disabile si è visto rubare la sua carrozzina dall’auto parcheggiata nel posto riservato ai disabili. L’uomo, difatti, nonostante fosse deambulante, aveva comunque acquistato la sua vettura lavorando con sacrificio. A riportare la notizia è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha anche raccolto le parole piene di rabbia dei familiari della vittima.

Le parole del figlio dell’anziano

“C’è una vera e propria emergenza criminalità a Marano, nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo in via Unione Sovietica. Complice l’illuminazione assente e la chiusura del mercato, i ladri la fanno da padroni. Furti e rapine ad ogni ora del giorno e della notte. Ma giovedì notte si è toccato il fondo. Ignoti, dopo aver saccheggiato una serie di auto parcheggiate lungo la strada, hanno rubato la carrozzina di un disabile dall’interno della sua auto. Come ci ha confermato il figlio della vittima del furto, era un mezzo pagato con i sacrifici dall’anziano, indispensabile per deambulare. Un gesto disumano. Se hanno una dignità la restituiscano, anche in forma anonima”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione.

“Siamo stanche e sfiduciati – ha commentato il figlio della vittima del furto – perché assistiamo a una escalation dei furti di fronte alla quale sembra esserci ben poco da fare. Questi banditi agiscono oramai indisturbati, sicuri dell’impunità. Provvederemo a riacquistare la carrozzina a spese nostre, ancora una volta. Ma è davvero difficile vivere in queste condizioni”