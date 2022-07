Rave party nel nome di Gesù a Napoli, l’evento in discoteca di don Michele

“Rave 4 Christ“, un accostamento di parole del tutto inusuale e al limite dell’ossimoro quello scelto dal sacerdote Michele Madonna per l’evento tenutosi lo scorso sabato. Un evento che, com’è facile intuire, ha previsto una serata di divertimento e musica, ma all’insegna di un messaggio religioso.

Rave4Christ: una serata in discoteca dedicata a Gesù

Questa, in sintesi, la descrizione di Rave 4 Christ, evento di musica dance cristiana per giovani dai 13 ai 35 anni. L’evento è stato ideato e organizatto da Don Michele Madonna. Instancabile parroco della chiesa Santa Maria di Montesanto e di altre due chiese a napoli: uno di quei preti un tempo si sarebbe detto “di strada”. Infatti, don Michele, complice l’età non avanzata – 48 anni – si prodiga da tempo a convogliare la parola di Gesù verso le nuove generazioni, utilizzando i loro strumenti. Primi tra tutti i social, in particolare Instagram e TikTok. Proprio attraverso questi mezzi di comunicazione, nelle scorse settimane, gli organizzatori hanno pubblicizzato Rave 4 Christ. Post su Facebook, storie e reels su Instagram, video su TikTok.

Don Michele Madonna e l’idea per l’evento

Non poche le critiche rivolte a don Michele, alle quali il sacerdote risponde preparato e con cognizione di causa in un’intervista al Mattino. L’idea – spiega – nasce per andare incontro alla necessità dei giovani di divertirsi, dandogli l’opportunità di farlo in maniera sana e sicura. Proprio per questo è stato scelto di avvalersi del termine “rave”, così lontano dallo spirito religioso: per renderlo accattivante ai giovani. Il festino si è svolto all’Istituto Bianchi (scuola paritaria adiacente la parrocchia di Montesanto), all’aperto. La musica era da discoteca, ma anche pop e reggaeton, con testi a sfondo religioso. Un genere molto diffuso oltreoceano, che don Michele spera prenda piede anche sul territorio italiano. Non a caso, Michele Madonna, prima di diventare prete era un dj che organizzava serate.

Un nuovo metodo di evangelizzazione

“Voglio dare un piccolo contributo ovviamente, insieme a tanti altri sacerdoti, con cui insieme stiamo cambiando gli strumenti di comunicazione senza toccare il contenuto che è quello che ci ha donato il Signore da duemila anni. Lo vogliamo donare con strumenti diversi. Senza dare un taglio con il passato, che ci insegna a non fare gli stessi errori. E di questo sono felice“, racconta don Michele. Un’iniziativa sull’onda del nuovo spirito di evangelizzazione predicato da Papa Francesco.