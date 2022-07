Agguato armato a bordo del Suv, 28enne colpito in strada a Ponticelli

Un giovane è stato ferito alla schiena da un proiettile ieri sera in via Cleopatra a Ponticelli. Condotto a Villa Betania, ha raccontato alla Polizia di Stato che, mentre si trovava in strada con amici, è stato avvicinato da un Suv dal quale sono partiti diversi colpi di arma da fuoco. Sul luogo indicato dal 28enne gli agenti hanno trovato diversi bossoli calibro 7,65.

Si indaga sul movente dell’aggressione. La vittima è stata medicata e dimessa con prognosi di dieci giorni. Il ragazzo ha raccontato che, mentre si trovava in strada con amici, è stato avvicinato da un Suv dal quale sono partiti diversi colpi di arma da fuoco. Sul luogo indicato gli investigatori hanno trovato diversi bossoli.

Sabato di terrore e follia a Ponticelli, sparatoria in strada

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi sabato in viale Margherita nel quartiere Ponticelli per quella che appare a tutti gli effetti una “stesa” di camorra. I proiettili hanno colpito due auto in sosta appartenenti a due incensurati. Non risultano feriti. A sparare, a quanto pare, alcune persone in sella a degli scooter.

Sul posto, per i rilievi del caso, ci sono i carabinieri della stazione di Ponticelli e della Compagnia di Poggioreale che hanno rinvenuto un bossolo 9×19, 2 bossoli 9×21, 6 bossoli 6×35 e due frammenti di ogiva. In viale Margherita, anche una pattuglia della Polizia di Stato. I residenti hanno udito chiaramente l’esplosione dei proiettili, cosa che ha creato panico tra i presenti in strada e un fuggi fuggi generale. I militari dell’Arma stanno conducendo le indagini per appurare la dinamica.