Razzi alla festa di compleanno a piazza Dante, denunciato un 22enne
Cronaca

Razzi alla festa di compleanno a piazza Dante, denunciato un 22enne

Redazione Internapoli
Festa di compleanno con i razzi a piazza Dante, denunciato un 22enne
Foto di repertorio
Sabato è stato denunciato dai carabinieri un 22enne che ha festeggiato il proprio compleanno esplodendo fuochi d’artificio in piazza Dante. Tra pedoni e turisti, senza preoccuparsi di alcuni razzi finiti pericolosamente vicini ai tendoni dei locali che affacciano sullo slargo.

Controlli ai Baretti di Chiaia

È a pochi passi da piazza dei Martiri, in via Alabardieri.
Forse non un caso: il giovane, però, non è armato di alabarda ma di due coltelli. Non uno ma due lame. Perché se lo avessero “disarmato”, avrebbe avuto pronta l’alternativa. Denunciato. Un coltello anche nelle tasche di un 16enne, che non sapeva fosse illegale portarlo con a spasso. Era in piazza Municipio.

Non sono mancati i parcheggiatori abusivi, sempre pronti a chiedere somme spropositate per assistere gli automobilisti nella sosta e poi a sparire col bottino prima della fine della serata. 3 quelli denunciati.
45 le contravvenzioni al codice della strada. Tra questi 4 centauri beccati a circolare nell’area pedonale di piazza Dante.
11 i veicoli sequestrati, 10 le persone segnalate come assuntori di stupefacenti.

 

