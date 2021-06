Le domande di Reddito di Emergenza per le nuove quote di giugno, luglio,

agosto e settembre 2021 potranno essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i diversi canali.

Sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso,

(si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre

2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Gli Istituti di patronato.

REDDITO DI EMERGENZA, REQUISITI E IMPORTI

L’importo del Reddito di Emergenza non può comunque essere superiore a 800 euro mensili. Elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di: 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.