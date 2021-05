Finalmente dopo 8 lunghi mesi di chiusura forzata a causa della pandemia, lo storico e grande parco dei divertimenti, l’Edenlandia di Fuorigrotta riaprirà al pubblico dal prossimo 15 giugno. A darne l’annuncio è Gianluca Vorzillo, l’amministratore unico di Edenlandia, ai microfoni del TGR, dichiarandosi felice e pronto a riaccogliere i cittadini in piena sicurezza.

La riapertura del parco divertimenti l’Edenlandia

Il parco divertimenti di Napoli, situato nel quartiere Fuorigrotta, riaperto soltanto tre anni fa, nel 2018, è l’unico Food&Leisure Park presente sul nostro territorio, capace di mixare l’ottimo cibo al divertimento. Finalmente tra qualche giorno sarà di nuovo operativo e l’accesso avverrà nel rispetto delle norme utili alla limitazione della diffusione e del contagio del Coronavirus. Aprirà ai visitatori, i quali potranno visitare il parco e sperimentare le varie attrazioni tra cui l’Escape Room, lo storico di Dumbo, il Castello di Lord Sheidon e il Galeone, il Carosello e tanti altri.

Informazioni utili sulla riapertura del parco

Il parco divertimenti Edenlandia situato a Viale John Fitzgerald Kennedy, riaprirà i battenti dal 15 giugno nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 23. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi sarà aperto dalle ore 11 all’una di notte.. L’ingresso al parco sarà gratuito, la card è gratuita ma va ricaricata per utilizzare le giostre, da 1 euro a 5 euro le singole giostre. Per maggiori informazioni, questo il sito ufficiale.

Le parole dell’amministratore Gianluca Vorzillo

Ad ufficializzare la riapertura del parco Edenlandia è stato l’amministratore Gianluca Vorzillo che afferma: ”Sono stati otto mesi molto brutti. Ora siamo pronti e aspettiamo le linee guida ed i protocolli per la riapertura”. Poi, ai microfoni del TGR dichiara: ”Ci aspettiamo tante persone e speriamo di non essere soggetti a cali nelle entrate. Basti pensare che la scorsa estate abbiamo aperto per tre mesi con una capienza di 1000 persone, con impatto negativo sul nostro fatturato. Speriamo di poter avere la massima capienza”.