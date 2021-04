Finalmente oggi, dopo tanti mesi di chiusura al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria, ha riaperto il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il direttore del Museo, Paolo Giulierini, ha riaperto le porte alle 9 con tanta gioia, attendendo di persona il primo visitatore per consegnargli un piccolo e simbolico dono.

Oggi riparte il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Tanti erano in attesa di poter varcare l’ingresso del Museo e di poter assistere a questa mostra. Tutto sotto l’occhio vigile dei responsabili per le normative anti Covid: temperatura misurata all’ingresso e distanziamento obbligatorio. Alle 13 erano stati raggiunti già 100 ingressi. A tirare l’attenzione è stato l’ingresso e la curiosità del piccolo Jacopo dell’età di 7 anni. Ai primi presenti al Museo è stato regalato il numero di maggio e giugno intitolata ‘Archeologia viva’, dono per ricominciare, di buon augurio affinché i musei non debbano più esser costretti a chiudere.

Riapertura in ‘grande stile’

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli riapre con la mostra sui gladiatori. Iniziativa inaugurata sui social durante la zona rossa. Tra i 160 reperti spiccano ben 50 armi provenienti da Pompei, con spade, elmi ed armature. Molte mai esposte prima e diventeranno presto parte dell’allestimento permanente. Di grande rilevanza è il mosaico proveniente da Augusta Raurica per la prima volta in Italia su prestito dell’Antikenmuseum di Basilea. Uno spazio è dedicato alla rete di anfiteatri in Campania, da Santa Maria Capua Vetere alle decorazione dell’omologo pompeiano. In particolare, su quest’ultimo, l’azienda ‘Altair 4 Multimedia’ ha ricostruito virtualmente per la prima volta le sequenze di affreschi che adornavano i muri tra gradinate ed arena.

Domani, 29 aprile, l’apertura del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

”Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in ottemperanza al decreto-legge, riapre al pubblico Giovedì 29 aprile”, così ha pubblicato sui social lo scorso Lunedì. La Campania già si sta organizzando per poter offrire al pubblico visite guidate in tutti i musei della regione. I visitatori potranno visitare il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa dal lunedì al mercoledi solo su prenotazione, giovedì dalle 14.00 alle 20.00 e venerdì dalle 9.00 alle 16.30. Nel weekend e giorni festivi dalle 9.30 alle 19.30.