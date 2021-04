Coronavirus, il bollettino dell’Unità di crisi Regione Campania: sono 1.844 positivi (1.347 asintomatici e 497 sintomatici) su 23.004 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari all’8,18%, in calo rispetto al 9,17% registrato ieri. Ben 31 morti (21 nelle ultime 48 ore, 10 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 6.336 vittime; 1.689 pazienti guariti per un totale di 289.769; occupati 136 posti letto su 656 disponibili in terapia intensiva (stesso numero di ieri), 1.507 su 3.160 disponibili in degenza (uno più di ieri).

Vaccini: in Campania somministrate 1.602.611; dosi

Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, ad oggi sono state somministrate 1.602.611; dosi di vaccino: oltre 30mila dosi in 24 ore.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.163.729 cittadini. Di questi 438.882 hanno ricevuto la seconda dose;.

Vaccini: Procida, al via campagna massa per isola covid free

Dalle 9 di oggi ha preso il via la campagna vaccinale di massa che punta a fare di Procida la prima isola italiana covid free; alle 13.00 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 prevista per oggi mentre domani tocca alla fascia di età compresa tra 40 e 49 anni. Le vaccinazioni vengono effettuate al Municipio dove sono state sospese tutte le attività di ufficio; l ‘Asl Napoli 2 Nord conta di procedere alla somministrazione del vaccino a tutta la popolazione dell’isola – capitale italiana della cultura 2022 – entro il weekend.