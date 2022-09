Riappare il fantasma di Maradona, il video diventa virale

Diego Armando Maradona è scomparso ormai da quasi due anni, ma il suo mito continua a vivere nei cuori dei tifosi che lo hanno idolatrato alla stregua di una divinità. E a quanto pare il Pibe de Oro “si diverte” ad apparire qua e là per far sobbalzare il cuore di tanti appassionati di calcio. Lo aveva fatto sulle tribune di Wembley durante la Finalissima tra Italia e Argentina, e lo aveva fatto di nuovo nella sfida tra Gimnasia La Plata e Patronato. Ma l’ultima apparizione del Diez è assai più improbabile: il campione argentino che corre disinvolto sul campo d’allenamento del Dundee United alle spalle del vice allenatore degli scozzesi intento a farsi intervistare. Un video diventato subito virale.

Diego Maradona è morto il 25 novembre 2020, ma continuano le sue “apparizioni”. E l’affetto dei tifosi del fuoriclasse argentino è ancora così forte che le foto e i video del presunto fantasma di Diego Armando diventano subito virali. Qualche mese fa la prima apparizione nello stadio di Wembley per la sfida tra Italia e la sua Argentina. Ora la comparsa nel campo di allenamento del Dundee United in Scozia.

Durante l’intervista a un giocatore del Dundee compare sullo sfondo un altro calciatore che corre e si allena. Ha una folta chioma riccioluta come quella che Maradona portava appena arrivato al Napoli dal Barcellona nel 1984 e negli anni successivi. Il video si è diffuso rapidamente dalla Scozia all’Argentina e i fan del “D10s” hanno ribadito che “Diego è vivo”.

Naturalmente non si tratta del campionissimo argentino, scomparso quasi due anni fa e per la cui morte andranno a processo ben 8 persone, ma quello spezzone di video e quell’incredibile somiglianza hanno suggestionato tantissimi appassionati in tutto il mondo, soprattutto nella sua Argentina. Basta poco per riaccendere nel cuore e nella mente dei tifosi i ricordi legati a quel fenomeno con la maglia numero 10. Un’allucinazione collettiva che ha qualcosa di nostalgico, ma che lascia una piacevole sensazione.