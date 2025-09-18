Rischio Terza Guerra Mondiale, Trump: “Voglio evitarla”

PUBBLICITÀ

In Ucraina ci sono stati “milioni di morti, soprattutto militari”: lo ha denunciato il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer a Chequers, ribadendo di essere deluso da Vladimir Putin, ma evocando anche la speranza di “qualche buona notizia nei prossimi giorni“.

Il premier britannico da parte sua ha insistito nel chiedere più “pressioni su Putin” e ricordando che il presidente russo ha fatto qualche concessione solo quando Trump lo ha pressato. Parole, riportate dall’Ansa, a cui il presidente americano ha risposto affermando di voler evitare comunque il rischio di “una terza guerra mondiale”.

“Putin mi ha deluso”, le parole di Trump

“Ho messo fine a sette guerre, ma Putin mi ha davvero deluso“, ha detto Trump in conferenza stampa con Starmer. Trump afferma di aver pensato che la questione più facile da risolvere sarebbe stata quella tra Russia e Ucraina, a causa del suo rapporto con Putin. Ma ciò non è accaduto e sottolinea allora che Putin “mi ha davvero deluso”.

La questione di Gaza

Il Presidente Usa afferma di essere “in disaccordo” con il premier britannico Starmer sul riconoscimento palestinese. Sul riconoscimento britannico annunciato per settembre all’Onu dello Stato di Palestina “non sono d’accordo” con il premier Keir Starmer, “è uno dei nostri pochi motivi di divergenza”. Trump ha insistito che ora la priorità è ottenere “l’immediata liberazione degli ostaggi”, sostenendo che “Israele vuole questo”. Ha poi accusato Hamas di essere “brutale”. Starmer ha invece puntato sull’impegno comune con gli Usa per “la pace”, definendo “intollerabile” la situazione nella Striscia di Gaza.

Trump non intende imporre a Benyamin Netanyahu di mettere fine all’azione militare d’Israele nella Striscia di Gaza fino a quando “gli ostaggi non saranno liberati”. Ha poi insistito sulla brutalità di Hamas, accusata di usare gli ostaggi come “scudi umani”, e ricordando l’attacco del 7 ottobre 2023, con “bambini di 4 anni fatti a pezzi”.