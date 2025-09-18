PUBBLICITÀ
HomePoliticaRischio Terza Guerra Mondiale, Trump: "Voglio evitarla"
Politica

Rischio Terza Guerra Mondiale, Trump: “Voglio evitarla”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Rischio Terza Guerra Mondiale, Trump:
Rischio Terza Guerra Mondiale, Trump: "Voglio evitarla"
PUBBLICITÀ

In Ucraina ci sono stati “milioni di morti, soprattutto militari”: lo ha denunciato il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer a Chequers, ribadendo di essere deluso da Vladimir Putin, ma evocando anche la speranza di “qualche buona notizia nei prossimi giorni“.

Il premier britannico da parte sua ha insistito nel chiedere più “pressioni su Putin” e ricordando che il presidente russo ha fatto qualche concessione solo quando Trump lo ha pressato. Parole, riportate dall’Ansa, a cui il presidente americano ha risposto affermando di voler evitare comunque il rischio di “una terza guerra mondiale”.

PUBBLICITÀ

“Putin mi ha deluso”, le parole di Trump

Ho messo fine a sette guerre, ma Putin mi ha davvero deluso“, ha detto Trump in conferenza stampa con Starmer. Trump afferma di aver pensato che la questione più facile da risolvere sarebbe stata quella tra Russia e Ucraina, a causa del suo rapporto con Putin. Ma ciò non è accaduto e sottolinea allora che Putin “mi ha davvero deluso”.

La questione di Gaza

Il Presidente Usa afferma di essere “in disaccordo” con il premier britannico Starmer sul riconoscimento palestinese. Sul riconoscimento britannico annunciato per settembre all’Onu dello Stato di Palestina “non sono d’accordo” con il premier Keir Starmer, “è uno dei nostri pochi motivi di divergenza”. Trump ha insistito che ora la priorità è ottenere “l’immediata liberazione degli ostaggi”, sostenendo che “Israele vuole questo”. Ha poi accusato Hamas di essere “brutale”. Starmer ha invece puntato sull’impegno comune con gli Usa per “la pace”, definendo “intollerabile” la situazione nella Striscia di Gaza.

Trump non intende imporre a Benyamin Netanyahu di mettere fine all’azione militare d’Israele nella Striscia di Gaza fino a quando “gli ostaggi non saranno liberati”. Ha poi insistito sulla brutalità di Hamas, accusata di usare gli ostaggi come “scudi umani”, e ricordando l’attacco del 7 ottobre 2023, con “bambini di 4 anni fatti a pezzi”.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati