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Rissa finisce nel sangue a Marano, due giovanissimi accoltellati nei pressi delle giostre

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rissa finisce nel sangue a Marano, due giovanissimi accoltellati nei pressi delle giostre
Rissa finisce nel sangue a Marano, due giovanissimi accoltellati nei pressi delle giostre
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I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Falcone, a Marano, per l’accoltellamento di due minori.

Poco prima, nei pressi delle giostre, due 16enni sarebbero stati accoltellati da un ragazzo verosimilmente loro coetaneo.

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Un ragazzo è stato colpito con almeno 6 fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro ragazzo è stato colpito tre volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giugliano in Campania.

L’aggressore è scappato poco dopo l’arrivo dei carabinieri che sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Indagini in corso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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