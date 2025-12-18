PUBBLICITÀ

L’iniziativa, promossa dagli Assessorati al Welfare e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, prevede l’allestimento nell’androne del Palazzo municipale di una mega “piramide” di pacchi alimentari, contenenti frutta e verdura fresca donata dalla Cooperativa Napoli Libera, dal Consorzio Terra Italiana e dagli Operatori CAAN.

I kit solidali, circa cinquanta, sono stati consegnati questa mattina presso l’androne di Palazzo San Giacomo, alle case-famiglia e strutture residenziali del Comune, così da offrire un supporto concreto alle fasce di popolazione più fragili, nel periodo delle feste.

PUBBLICITÀ

Ritorna “L’Albero Solidale” a Napoli, la piramide di pacchi alimentari per supportare le famiglie indigenti

“L’Albero Solidale è ormai un esempio collaudato e concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio a sostegno delle persone più fragili. Un’iniziativa che, soprattutto nel periodo natalizio, testimonia attenzione, responsabilità e vicinanza alla comunità. Non lasciamo indietro nessuno, grazie a tutti i soggetti coinvolti per l’impegno e la generosità dimostrati”, dice l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

“L’Albero Solidale è molto più di un gesto simbolico: è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, operatori economici e mondo del sociale possa tradursi in un aiuto reale per chi ne ha più bisogno. In un periodo come quello natalizio, in cui le difficoltà sociali rischiano di farsi ancora più sentire, iniziative come questa rappresentano un segno tangibile di vicinanza e cura verso le persone più fragili. Ringraziamo il CAAN, la Cooperativa Napoli Libera, il Consorzio Terra Italiana e tutti gli operatori coinvolti per aver condiviso con noi l’importanza della solidarietà e per aver contribuito a portare un po’ di calore nelle case-famiglia e nelle strutture residenziali del Comune di Napoli” – dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali, Chiara Marciani.

“Siamo felici di poter offrire, ancora una volta, il nostro contributo a chi vive in condizioni di svantaggio. A Natale la solidarietà assume un valore simbolico importante, ma ci teniamo a sottolineare – afferma il presidente CAAN Carmine Giordano – che i nostri Operatori donano tutto l’anno e il CAAN è anche partner del progetto di Reddito alimentare avviato in via sperimentale dal Comune”.

“Ringrazio il presidente Giordano e soprattutto le assessore Marciani e Armato per averci consentito di replicare il nostro ‘albero solidale’. Peraltro, quest’anno nei nostri kit – spiega il presidente CNL e Consorzio Terra Italiana Stefano Luciano – c’è anche una sorpresa in più. Non solo ortofrutta fresca, ma anche prodotti lavorati, come conserve e passate di pomodoro, donati dalla presidente della Cooperativa ‘L’uomo e il legno’ Rita Caprio, e realizzati nell’ambito dei laboratori con i detenuti del Carcere di Secondigliano”.