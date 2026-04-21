Rocambolesco incidente a Napoli, auto ribaltata sulla carreggiata

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Stamattina un rocambolesco incidente si è verificato a Napoli. Sull’A3, all’uscita di via Galileo Ferraris, un’auto si è ribaltata dopo l’impatto. L’incidente ha causato anche la rottura degli sparti traffico. Rallentamenti e traffico all’ingresso della città. “Ero sul bus 175 che da San Giorgio va verso Garibaldi e ho visto l’incidente”, racconta Andrea al Mattino, un testimone. “L’auto è completamente ribaltata, ma l’autobus è riuscito a passare”. Sul posto un’ambulanza e la polizia. Indagini in corso per ricostruire le dinamiche del sinistro.