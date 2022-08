Napoli piange Rodolfo Viviani, ucciso a 55 anni da un brutto male

Lutto a Napoli per la morte di Rodolfo Viviani, storico esponente dei Radicali affetto da un brutto male. L’uomo, 55 anni, ha purtroppo perso la sua battaglia. Ad annunciare la malattia era stato lui stesso con un post pubblicato lo scorso marzo: “Cari amici, da pochi giorni ho scoperto di avere una grave malattia. Metastasi al cervello e un tumore principale da trovare. Per ora nessun ospedale vuole ricoverarmi. Non credo di avere molto tempo. Se qualche amico ha la possibilità di aiutarmi concretamente mi scriva in privato o mi chiami… Vi prego niente commenti, non ho la forza di scrivere. Vi saluto tutti, è stato bello, vi amo”. Dopo circa due settimane, Viviani aveva iniziato un ciclo di cure al Cardarelli.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Come si fa…. Come si fa a pensare che all’improvviso te ne sei andato anche tu? Sono convinto che hai sorriso e lottato fino all’ultimo….ti ho voluto bene, Mezacapa”.

“Un grandissimo dolore… Tantissimi ricordi insieme sul campo e fuori dal campo, nelle trasferte, negli allenamenti, nelle uscite. Quando eri in campo mi sentivo protetto; quando vedevo le mischie avversarie… le terze linee che mi avrebbero fatto la pelle pensavo “vabbuo’ ma nuje tenimm a rodolf’ ..”. Ti ho sempre voluto bene e te ne vorro’ sempre, ovunque tu sia. Un abbraccio fortissimo alla famiglia… T’ voglio ben’ mezaca’”. Si legge ancora.