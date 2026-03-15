Sabato di sangue a Napoli, accoltellato in piazza: è in pericolo di vita

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Sabato di sangue a Napoli dove la scorsa notte gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in piazzetta Montecalvario a seguito di una segnalazione di un soggetto con ferita da arma da taglio. L’uomo, in classe 1995, allo stato rimane ricoverato in codice rosso ed in pericolo di vita presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il soggetto sarebbe stato ferito a seguito di una lite avvenuta nei pressi di un esercizio commerciale nella suddetta piazza.

Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti dei Commissariati Dante e Decumani che procedono.