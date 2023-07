Sabato di sangue alla Sanità, giovane accoltellato in piazza

PUBBLICITÀ

Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il CTO dei Colli Aminei per un 20enne ferito probabilmente con un coltello. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane era in Piazza Sanità quando alcuni sconosciuti in sella ad uno scooter lo avrebbero colpito ad un braccio e una gamba con un coltello. La vittima non è in pericolo di vita ma è ancora in osservazione. Il 20enne è stato denunciato per porto abusivo di armi: nei pantaloni nascondeva un tirapugni. Indagini in corso, motivazioni da chiarire