Salvò la vita ad un allievo, medaglia d’oro al tenente De Lise

La medaglia d’oro al merito civile è stata consegnata alla vedova del tenente Giuseppe De Lise, originario della provincia di Caserta, che perse la vita nel 1981 in Toscana.

De Lise, comandante di plotone alla scuola sottufficiali, morì a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto durante una lezione di guida. L’ufficiale era seduto accanto ad un giovane allievo che perse il controllo della vettura e non esitò a salvare la vita al giovane militare.

La cerimonia di consegna della medaglia è avvenuta l’altro giorno a Firenze dove hanno giurato 750 neo marescialli dell’Arma. A consegnare la medaglia alla vedova di De Lise, la signora Annamaria, è stato il generale di Corpo d’armata Giuseppe La Gala, comandante delle scuole dell’Arma.

Presenti alla cerimonia anche i due figli di De Lise; Pietro e Antonio. Quest’ultimo ha intrapreso la carriera nell’Arma ed è attualmente in servizi con il grado di tenente colonnello al Comando provinciale di Latina. Ma in Campania è ricordato anche per aver guidato per alcuni anni da capitano la Compagnia di Giugliano.

