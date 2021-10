Tragedia improvvisa quella che ha scosso la comunità di San Nicola la Strada. Una ragazza di 29 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, in via Salerno. Al momento non è ancora chiara la dinamica che ha portato al decesso della giovane, anche se non si esclude l’ipotesi del gesto estremo. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, purtroppo, non c’era già niente da fare. La tragica scoperta è stata fatta pochi minuti prima delle 20.

Tra i primi a lanciare l’allarme sono stati i familiari, che hanno allertato i soccorsi del 118. Le forze dell’ordine provvederanno ad informare l’autorità giudiziaria per eventuali esami sulla salma. Sulla vicenda intanto indagano gli agenti della questura di Caserta che hanno provveduto ad avviare l’attività investigativa acquisendo testimonianze ed effettuando alcuni rilievi.

Il magistrato di turno dovrà ora decidere se disporre l’esame autoptico sulla salma o consegnarla ai familiari per l’addio. A riportare la notizia è Edizione Caserta.