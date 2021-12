Lacrime di dolore nel Casertano, Alessandro ucciso a 27 anni da un brutto male

Tragedia a San Nicola la Strada, dove la comunità piange la morte di Alessandro Tagliafierro. Il giovane, 27 anni, lottava da tempo contro un brutto male. I funerali si celebreranno domani alle 15, alla chiesa Santa Maria degli Angeli a San Nicola, dove per l’occasione sarà organizzata una raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

Decine i messaggi di cordoglio sui social dopo l’apprensione della drammatica notizia: “Ti ho conosciuto da poco e ti ho preso subito in simpatia scoprendo che abitavamo vicini di casa…. Ti abbraccio che la terra ti sia lieve. Ciao Alessandro”. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

“Da quando è comparsa la malattia, Alessandro ha reso sempre tutti partecipi del percorso che ogni giorno ha affrontato. Ora che lui non c’è più questo compito spetta a me. Sono sicura che anche adesso avrebbe voluto avervi vicini per regalare ad ognuno di voi la sua voglia di vivere e di combattere. Per chiunque avesse piacere ci ritroviamo domani alle ore 15 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada.” E ancora: “Non ci posso credere, adesso vola più in alto che puoi”.