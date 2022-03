Esplosi 11 colpi di pistola nelle palazzine 219, raid con ‘stesa’ nel Napoletano

Esplosi 11 colpi nelle palazzine 219, scatta la ‘stesa’ nel Napoletano. Stanotte poco dopo le ore 24 i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a San Vitaliano in via Anna Magnani all’interno della “219” per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avrebbero esploso diversi colpi in aria. Rinvenuti e sequestrati 11 bossoli. Al momento non risultano feriti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. Già ieri c’era stata una ‘stesa’ nella stessa zona.