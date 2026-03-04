“Sanremo mi ha fatto male ma mi ha aiutato”, l’ammissione di Geolier dopo il Festival

PUBBLICITÀ

Ieri sera, martedì 3 marzo, è andata in onda su Italia 1 la puntata speciale de Le Iene Inside, intitolata “Oltre Sanremo”.

L’inviato e conduttore, Nicolò De Devitiis, è stato per una settimana in quel di Sanremo per raccontare il “dietro le quinte” dei vari cantanti in gara, tra cui i nostri conterranei LDA e Aka7even, Samurai Jay, Luchè e il vincitore Sal Da Vinci.

Ma c’è stato modo anche per altri cantanti di prendere parte allo speciale de “Le Iene”, tra cui Gigi D’Alessio e Geolier.

“Sanremo mi ha fatto male ma mi ha aiutato”, l’ammissione di Geolier sul Festival

E proprio Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, nel corso della puntata ha ricordato la sua partecipazione alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, quando con il brano “Ij pe me, tu pe te” si classificò al secondo posto alle spalle di Angelina Mango. Proprio quell’edizione fu segnata dallo scandalo del televoto, grazie al quale il rapper napoletano stravinse ma che comunque non lo aiutò nella vittoria finale, in quanto si rivelò decisivo il voto della sala stampa.

Anche allora, proprio come per Sal Da Vinci in quest’edizione, le polemiche all’indirizzo del cantante furono tante sia per il testo della canzone in sé che per la scelta di portare sul palco dell’Ariston la musica napoletana, e Geolier sembra ancora risentirne. “A me fa male ricordare Sanremo, ti dico la verità – le sue parole -, ma allo stesso tempo lo devo ringraziare. Grazie a questa esperienza sono maturato tanto”.

In occasione della serata delle cover dell’edizione di due anni fa, Geolier si esibì con Luchè, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio in un medley tutto napoletano: e quella serata cover la vinse, scatenando i fischi del pubblico presente e, successivamente, le critiche sui social e in tv. “Dopo quello che successe, andai comunque a salutare tutti perché sono una persona rispettosa e mai rancorosa”. Rapper che fu addirittura accusato di aver comprato i voti da casa, cosa che scatenò la rabbia dell’allora conduttore Amadeus e del co-conduttore Fiorello.

Il Geolier dopo Sanremo

Ma quel secondo posto, così tanto sofferto, non ha comunque fermato Geolier. Anzi, la sua carriera è entrata ancor di più in un mood ascendente, con l’ultimo album “Tutto è possibile” che l’ha definitivamente consacrato nel mondo della musica italiana e non. Iconico, in questo senso, il featuring con una colonna portante del rap mondiale, 50 Cent, di cui parla così ad Inside: “Non me lo sarei mai aspettato qualche tempo fa, è assurdo”.

“Geolier è uno che ha avuto una vita e un’infanzia difficile prima del successo, e lui nelle sue canzoni, nei suoi testi, riporta proprio questo”, dice Gigi D’Alessio. Mentre il produttore Enzo Chiummariello punta il dito contro gli haters: “In molti nemmeno capiscono quello che i suoi testi vogliono dire. Anziché arrivargli la parola gli arriva il sentimento e si lasciano trasportare subito dal pregiudizio. Ascoltano, ma non capiscono nulla”.

“Questo premio è anche per Geolier, che due anni fa ci andò vicinissimo. Complimenti, questa vittoria è anche la tua!”, sono infine le parole del vincitore Sal Da Vinci.