Sciopero dei trasporti a Napoli, soppressi treni per Milano e Roma

Giornata difficile per i trasporti ferroviari a Napoli. Alla stazione centrale si registrano ritardi e cancellazioni a causa dello sciopero degli addetti del gruppo Fs Italiane, indetto dal Sindacato generale di base. Tra i convogli soppressi figurano diversi treni dell’Alta Velocità per Milano – in particolare quelli delle 10:25, 11:25 e 11:55 – oltre al Regionale delle 11:20 diretto a Roma Termini.

Nonostante i disagi, nell’hub partenopeo non si sono verificati assembramenti né lunghe code agli sportelli informativi delle aziende di trasporto. Ripercussioni anche sulla Linea 2 della metropolitana, anch’essa gestita da Fs: circa la metà delle corse è stata cancellata, mentre i treni in circolazione stanno subendo pesanti ritardi. Lo sciopero è destinato a concludersi alle 18:00.

