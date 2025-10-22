Scoperta estetista abusiva in un garage, scatta il sequestro in Campania

PUBBLICITÀ

I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno scoperto ad Ariano Irpino un centro estetico abusivo, completamente sconosciuto al fisco, che operava all’interno di un garage in un complesso residenziale dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER).

Durante un controllo, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Guardia di Finanza hanno sorpreso la titolare mentre effettuava trattamenti estetici su una cliente. Sono stati identificati i clienti presenti e trovati documenti non ufficiali che dimostravano guadagni non dichiarati.

PUBBLICITÀ

L’ispezione dei locali ha rivelato gravi carenze igienico-sanitarie: ambienti insicuri e strumenti non sterilizzati. Sono stati sequestrati 4.925 prodotti e strumenti da lavoro, tra cui smalti e lime, molti dei quali privi di certificazioni di sicurezza. Alcuni contenevano anche il TPO (Trimethylbenzoyl Diphenyphosphine Oxide), una sostanza vietata nell’Unione Europea dal 1° settembre perché considerata cancerogena e tossica.

La titolare è stata denunciata per esercizio abusivo della professione, mentre il locale e tutto il materiale sono stati sequestrati. Le violazioni comportano sanzioni da 516 a oltre 25.000 euro. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto all’abusivismo e nella tutela dei consumatori e delle imprese che operano nella legalità.