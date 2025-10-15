PUBBLICITÀ
Scoperta truffa della finta banca a Napoli, dati rubati e conti correnti svuotati

Di Nicola Avolio
Vico Campagnari, cuore di Napoli. Tre passi da piazza Mercato, due dal centralissimo corso Umberto I. I carabinieri del nucleo operativo Stella, schierati in più punti e in abiti civili, sono pronti a intervenire. Sanno che in un appartamento c’è un’attività sospetta.

Quando fanno irruzione ci sono 5 uomini. Uno di loro nasconde un computer portatile sotto al letto ma i militari hanno visto tutto.

Quell’abitazione è una base tecnica per le truffe. I cinque, fingendosi impiegati dei servizi clienti di istituti bancari, avrebbero inviato sms e mail nei quali si paventavano ai correntisti tentativi fraudolenti di pagamento.

Attraverso link a siti web creati ad arte, sui quali le vittime inserivano i propri dati personali e bancari, i truffatori avrebbero ottenuto facile accesso alle loro pagine di home banking.
Il classico phishing nel cui mirino sarebbero finiti soprattutto anziani. Sequestrati un laptop e 5 smartphone.

Gli arrestati di 22, 23 e 27 anni sono stati portati in carcere, risponderanno di truffa aggravata. Denunciati un 50enne e un 28enne.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

