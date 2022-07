Secondigliano, in fuga il ras Raffaele Paolo: è vicino al clan Di Lauro

Quando gli uomini del commissariato di Secondigliano (guidati dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) si sono recati presso la sua abitazione per notificargli una misura cautelare di lui non c’era traccia. E’ iniziata così la fuga di Raffaele Paolo, storico affiliato del clan Di Lauro conosciuto negli ambienti criminali come ‘o rochè. Poco dopo in commissariato si è presentata la compagna Simona Esposito (moglie di un ras ucciso qualche anno fa alle Case celesti) che è stata così arrestata e sottoposta a divieto di dimora in Campania. Ad eseguire il provvedimento gli agenti di Corso Secondigliano e quelli della squadra mobile. Sul conto di Paolo ci sono pagine e pagine di verbali di collaboratori di giustizia nonchè alcune intercettazioni ambientali come una del 2011 in cui Carlo Niola, altro storico affiliato della cosca di Secondigliano, utilizzava un’utenza telefonica intestata proprio a Paolo (leggi qui l’articolo di Internapoli). Niola, in quell’occasione, chiedeva a un certo Pierino di intestarsi un’imbarcazione che intendeva acquistare. «È uno scafo….ma quanti metri è?». «È nove metri, ne parliamo sabato pomeriggio da vicino. Ma tu non la devi comprare, te la pigli…. hai capito come? Il TT è tuo? «Eh» «E tieni anche una barca». «Va bene». I due verranno poi arrestati due anni dopo a Terracina dai carabinieri del Reparto operativo di Napoli. Insieme a loro Enrico D’Avanzo, cognato del boss Paolo Di Lauro.