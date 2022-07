Miano piange Francesco, comunità in lutto per il giovane papà

Miano piange Francesco Ciccone. Il giovane, sposato e padre di due bimbe piccole, lascia un vuoto enorme in tutta la comunità. Tantissimi i messaggi ci cordoglio apparsi in queste ore sui social, segno di come Francesco fosse molto amato, stimato e ben voluto.

La sua dipartita ha gettato nello sconforto parenti e amici, che in questo ore lo ricordano con enorme stima e affetto. “Francesco Ciccone ti scrivo queste parole sperando che arrivano fin lassù tra le nuvole bianche e il cielo azzurro che profuma di libertà. Il mio cuore e distrutto. e mentre se chiudo gli occhi accarezzo i nostri ricordi sento ancora il tuo profumo sfiorarmi al mio fianco. Ho perso tutto di me ti porterò nel mio cuore per sempre cia Angelo più bello” scrive un amico su Facebook.

“Caro fratello mio non volevo mai che arrivasse questo giorno, hai distrutto tutti noi sei e resterai sempre una persona bellissima e molto brava abbiamo condiviso il marciapiede per pochi anni ma quei pochi anni ha costruito un amicizia così forte che non era semplice dividerci, ogni sabato se non venivi tu sul Bellaria e dicevi ora ti faccio fare la croce così inizi a lavorare però la coca cola deve essere fredda ma non te la pago sei un panettone dolcissimo così ti chiamavano tutti e non si sono sbagliati resterai sempre con noi grazie x tutto quello che mi hai dato in pochi anni ma sopratutto grazie x la tua buonanima che eri” si legge ancora sui social.