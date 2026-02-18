Sequestrato dopo la rapina a Napoli: “Paga o non ti liberiamo”

PUBBLICITÀ

Serata di violenza nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due 27enni, uno napoletano con precedenti di polizia e uno casertano, gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni gravi. L’intervento è scattato nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, quando gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, impegnati nel controllo del territorio, sono stati avvicinati da un uomo in evidente stato di agitazione. La vittima presentava una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e ha raccontato di essere stata poco prima aggredita e rapinata del telefono cellulare.

Secondo quanto riferito agli investigatori, i due lo avrebbero minacciato con un punteruolo costringendolo a seguirli e ad effettuare pagamenti con le proprie carte bancarie in cambio della libertà. Una vera e propria escalation di violenza culminata nel sequestro di persona a scopo estorsivo. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, i poliziotti sono riusciti a individuare in breve tempo i presunti responsabili. Alla vista degli agenti, i due avrebbero tentato di dividersi per eludere il controllo, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso del cellulare sottratto poco prima.

Per entrambi sono scattate le manette. Gli arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa delle determinazioni del caso.