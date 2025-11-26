Sequestrato un milione di giocattoli a Napoli, denunciato l’imprenditore

PUBBLICITÀ

La Polizia Locale ha condotto un’attività anticontraffazione nel settore dei prodotti per l’infanzia. In un ingrosso situato in via Gianturco a Napoli, gestito da un cittadino straniero, gli agenti dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali hanno individuato un vasto assortimento di giocattoli contraffatti, privi delle necessarie certificazioni di sicurezza, tra cui pupazzi, articoli elettronici per bambini e carte collezionabili di ultima generazione. I prodotti erano destinati a essere immessi sul mercato in vista delle festività natalizie.

Complessivamente sono stati sequestrati circa un milione e mezzo di pezzi, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei più piccoli poiché realizzati senza rispettare gli standard previsti dalla normativa europea. Il responsabile dell’ingrosso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per contraffazione, truffa ai danni dei consumatori e danneggiamento delle industrie nazionali.

L’operazione, svolta nell’ambito delle attività di tutela del mercato legale e della sicurezza dei cittadini, conferma l’impegno della Polizia Locale nel contrasto alla diffusione di prodotti non conformi e potenzialmente nocivi.