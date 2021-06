Sfumature d'azzurro, il libro di Iodice e Morgera mette ordine nella storia del Calcio Napoli

La storia del calcio Napoli, dal 1909 a oggi. Una passione sfrenata e un’attenta documentazione guidano gli autori nel loro viaggio tra i ricordi. Il racconto di coppe, trofei, tornei e campionati in Italia e all’estero. Si chiama ‘Napoli, sfumature d’azzurro. Beffe e belle partite, vittorie e sconfitte. Tutte le sfide nazionali ed europee dal 1909 a oggi’ il libro scritto da Francesco Iodice e Davide Morgera. A pochi giorni dall’uscita, il libro (con prefazione del decano dei giornalisti napoletani Mimmo Carratelli) è andato a ruba facendo praticamente sold out. Ne stanno parlando anche radio, tv e giornali.

La ricerca appassionata e pignola di partite che emergono dalla nebbia di un lontanissimo passato. Vittorie e partecipazioni del Napoli, dalle origini ai giorni nostri. Dalla Coppa Salsi del 1909,invenzione del presidente del Naples, Luigi Salsi, alla Coppa Lipton (1909/1915), torneo dal vago sapore borbonico. In lizza squadre siciliane e napoletane, il Naples vinse due volte e il Palermo cinque. E poi… Il viaggio del cuore attraverso quattordici partite che scrivono la storia. Senza compromessi e ripensamenti, gli autori hanno fatto un salto indietro nel tempo e nelle emozioni tra le centinaia di gare disputate dal Napoli, a partire dalla prima in Europa nel 1934. Un racconto che si snoda tra parole e immagini e che mette un po’ d’ordine nella storia azzura..e nelle sue mille sfumature ma con un’unica passione, quella per la maglia.

