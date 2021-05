Presa la banda del buco che, lo scorso 3 novembre, colpì la filiale “Credit Agricole” di piazza Ascoli a Milano. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito, nella provincia di Napoli, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 componenti di un sodalizio criminale. Tutti di Giugliano e dei comuni limitrofi. I malviventi erano in procinto di consumare una nuova rapina tra le province di Milano e Torino.

Dunque per le indagini, come riportato dal sito Il Giorno, è stata fondamentale la voce dei rapinatori, percepita dal direttore, e il modus operandi identico ad altri blitz messi in atto tra la Lombardia e L’Emilia Romagna

Seguiranno aggiornamenti