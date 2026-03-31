Si finge il papà del bimbo di 8 anni, arrestato per tentato rapimento

PUBBLICITÀ

Un 30enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona per aver cercato di portare via un bambino di 8 anni spacciandosi per il papà negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento.

E’ stato il bambino ad avvisare l’istruttore che quell’uomo non era suo padre e a quel punto il 30enne – che è incensurato – ha cercato di allontanarsi ed è stato bloccato dai genitori degli altri bambini che erano arrivati al centro per prelevare i propri figli alla fine della lezione.

PUBBLICITÀ

Tentato sequestro di persona

L’episodio risale al 18 marzo ed è stato comunicato il 31 marzo dopo che il gip, di fronte al quale il 30enne non ha dato risposte su quanto accaduto, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’accusa è tentato sequestro di persona con l’aggravante di aver agito nei confronti di un minore.

L’uomo, di nazionalità pachistana, non ha precedenti ed è residente a Dalmine, in provincia di Bergamo. Il bambino – anche lui straniero ma non pachistano – ha subito informato l’allenatore che quell’uomo non era suo padre, come invece pochi attimi prima il 30enne aveva sostenuto. I genitori presenti, visto che si stava allontanando, lo hanno immobilizzato e hanno chiamato il 112.