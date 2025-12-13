PUBBLICITÀ
Si masturba davanti la scuola a Portici, arrestato 59enne recidivo

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per atti osceni in luogo pubblico.

In particolare, gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Piazza San Pasquale per la segnalazione di un soggetto intento a compiere atti osceni dinanzi ai passanti, per poi rivolgersi verso l’ingresso di un plesso scolastico.

In quei frangenti, l’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di eludere il controllo finché non è stato raggiunto e bloccato.

Ancora, gli operatori hanno constatato che lo stesso, nei giorni precedenti, era già stato segnalato per aver importunato con commenti inappropriati alcune studentesse.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

