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Due operai sono morti questa mattina a Palermo mentre stavano lavorando su una gru. Daniluc Tiberi Un Mihai, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni, sono caduti dal decimo piano quando il cestello del mezzo si è ribaltato. A quel punto, il braccio che lo sorreggeva si è rotto provocando l’incidente.

È rimasto ferito anche il dipendente di un negozio di ricambio pneumatici sotto il palazzo in ristrutturazione: si chiama Emanuele Parisi, 34 anni, e si è salvato perché i copertoni hanno attutito la caduta del braccio della gru finito sulla tettoia dell’esercizio commerciale. L’uomo ha subito un trauma alla testa ed è stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia.

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Si ribalta il cestello e il braccio della gru si spezza, due operai muoiono durante i lavori

Un residente della zona in via Ruggero Marturano ha detto di aver visto i due operai cadere. Nell’esercizio commerciale sotto il palazzo “c’erano tre dipendenti – ha detto il testimone – che si sono salvati grazie ai copertoni che hanno bloccato la caduta del cestello”.

La Cgil Sicilia, con il segretario confederale Francesco Lucchesi, ha chiesto “l’immediata convocazione dell’osservatorio regionale su salute e sicurezza” aggiungendo che “non ci stancheremo di batterci perché questa scia di sangue si arresti. Si contato in tutta la regione meno di un centinaio di ispettori e questa è una lacuna che va colmata quanto prima”.

Il sindacato ha poi chiesto “controlli a tappeto sull’uso dei dispositivi di sicurezza, l’applicazione delle normative e dei giusti contratti che tutelano i lavoratori, un maggior numero di ispettori, una costante programmazione sul tema della prevenzione e della formazione rivolte sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, un impegno comune tra le istituzioni e parti sociali per fermare la scia di sangue”.

Anche la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, esprime cordoglio per la “terribile tragedia” che rappresenta la “ennesima drammatica conferma di quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro continui a essere una vera emergenza nazionale”. È inaccettabile che si possa morire mentre si lavora – ha aggiunto Lionti – Ogni vita spezzata è una ferita per tutti noi e un richiamo alla responsabilità di istituzioni e imprese. Bisogna investire in prevenzione, formazione e controlli continui, perché dietro ogni numero ci sono persone e famiglie”.