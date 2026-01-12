Si schianta con la moto contro una mucca, muore 33enne

PUBBLICITÀ

Dopo quattro mesi di lotta tra la vita e la morte si è spento Sergio Balsamo, 33 anni, rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto a Torretta. Un destino crudele, iniziato su una strada qualunque e concluso dopo un lungo calvario ospedaliero.

Il giovane era in sella alla sua moto quando si è trovato improvvisamente davanti una mucca che vagava sulla carreggiata. L’animale, secondo le ricostruzioni, sarebbe fuggito da un’azienda di allevamento. Balsamo non ha avuto il tempo di evitare l’impatto: lo scontro è stato violentissimo e le conseguenze, fin da subito, sono apparse gravissime.

Soccorso e trasportato d’urgenza, il 33enne è stato inizialmente ricoverato all’ospedale Villa Sofia e successivamente trasferito all’Ismett, dove è rimasto per mesi in condizioni critiche. Una battaglia silenziosa, fatta di terapie, speranze e attese, che purtroppo non ha avuto l’esito sperato.

Sergio Balsamo lascia la moglie e due figlie, una famiglia che in questi mesi non ha mai smesso di sperare in un miracolo. La sua morte riapre anche il tema della sicurezza sulle strade e del pericolo rappresentato dalla presenza di animali vaganti, soprattutto nelle zone extraurbane, dove un attimo può trasformarsi in tragedia.

Torretta piange un giovane padre strappato alla vita troppo presto, vittima di un incidente assurdo che, dopo quattro mesi di agonia, si è trasformato in un epilogo che nessuno avrebbe voluto scrivere.