Il Tribunale di Milano ha rinviato il processo Ruby Ter al prossimo 26 maggio, tra una settimana. L’udienza per discutere sulla questione dello stralcio o meno della posizione di Silvio Berlusconi da quella degli altri imputati. In aula non erano presenti tutti i difensori, perché il processo non si svolgeva alla Fiera ma in Tribunale dove vigono le restrizioni anti Covid.

Il processo

E dunque proprio per far discutere sulla richiesta della Procura anche gli altri legali è stato disposto dai giudici il rinvio. In quella udienza il collegio deciderà se separare le posizioni. Oggi, infatti, hanno potuto intervenire in aula, oltre alla difesa di Berlusconi che si è associata alla richiesta dei pm di stralcio, solo gli avvocati Fabio Giarda (per l’imputato Luca Giuliante) e Mirko Palumbo (per l’imputata Raissa Skorkina), che hanno chiesto ai giudici di respingere l’istanza e disporre un rinvio lungo del processo per tutti gli imputati. Per tutti gli altri difensori era presente solo un avvocato ‘sostituto’, che prima si è associato alla difesa Silvio Berlusconi e poi però ha fatto notare il problema. Lo stesso legale Giarda ha suggerito di “dedicare l’udienza di mercoledì prossimo per risolvere la questione”.

E così hanno deciso i giudici.

I pm non si sono opposti e convocheranno comunque per quella data il ragioniere Giuseppe Spinelli, contabile di fiducia di Berlusconi e che avrebbe fatto avere i soldi alle ragazze. Testimonianza più volte saltata in questi mesi. Se i giudici decidessero di separare la posizione di Berlusconi, a quel punto il processo quel giorno andrà avanti con la deposizione di Spinelli. Poi, quando le condizioni di salute dell’ex premier lo permetteranno, la posizione semmai sarà riunita a quella degli altri e a quel punto, però, la difesa potrà chiedere di ‘integrare’ l’esame degli ultimi due testi dei pm e l’attività istruttoria che sarà stata fatta fino a quel momento con le proprie osservazioni e domande. Dopo la deposizione di Spinelli e di un ultimo teste di polizia giudiziaria (gli ultimi dell’accusa), sarà la volta dell’esame degli imputati e Marysthell Polanco nei mesi scorsi si è già detta pronta a “dire la verità”.

“Silvio Berlusconi è malato”

“Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze”. Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nel processo milanese sul caso Ruby ter. Ha chiesto che la posizione del leader di FI venga stralciata “temporaneamente” da quella degli altri imputati.

Richiesta a cui si è associata la difesa dell’ex premier col legale Federico Cecconi. Questa ha chiarito che per il Cavaliere è necessario un periodo “di riposo assoluto” con una struttura “domestica-ospedaliera” ad Arcore.