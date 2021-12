Lacrime di dolore a Cava dei Tirreni per la morte di Simona Lamberti. La giovane mamma e prof, di 41 anni, tornava a casa dopo una giornata di lezioni nell’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano, quando ha imboccato la galleria di Santa Maria di Pozzano con la sua automobile. Lì lo scontro frontale con un bus di turisti che purtroppo non le ha lasciato scampo. Anche diversi turisti a bordo del bus sono rimasti feriti nel sinistro. Simona è deceduta prima dell’arrivo dei soccorsi. Lascia il marito e due figlie piccole.

Il cordoglio social per Simona Lamberti

Un’amica, scrive: “E pensare che ci siamo ritrovate a Rimini qualche giorno fa, dopo tanti anni.. in un abbraccio sincero e affettuoso come se non ci fossimo mai perse di vista… riposa in pace anima bella, pura, sorridente e sincera. Non scorderò mai il tuo ultimo abbraccio. Simona Lamberti ti porterò sempre nel mio cuore”.

“Addio alla cara prof. Simona Lamberti. Tornava a casa dopo una giornata di lavoro a scuola. E la sua vita è stata improvvisamente spezzata, nel tragico incidente stradale a Seiano. L’intera comunità scolastica è sotto choc. Il dolore toglie il fiato e rende difficile anche solo trovare le parole. Affranti e ancora increduli, piangiamo una docente speciale, molto amata da tutti, un’insegnante che viveva la sua professione con grande serietà e passione, donando ogni giorno il suo dolce sorriso ai nostri alunni. Per questo le siamo grati e la porteremo sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo forte alla famiglia, partecipando al suo immenso dolore”, è il post pubblicato sulla pagina dell’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano nel quale insegnava Simona Lamberti.